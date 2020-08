Nba: “Oggi non scenderemo in campo”. Trump: “Questione politica” (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua il braccio di ferro tra l'Nba e il governo degli Stati Uniti. La massima lega di basket ha deciso di allungare ulteriormente lo stop imposto dopo le recenti violenze delle forze dell'ordine ai danni di minoranze afroamericane. Dopo lo stop di ieri, il boicottaggio prosegue anche oggi. Lo ha confermato in una nota l'Nba: “Le partite di playoff in programma oggi non verranno giocate come previsto. Speriamo di riprendere a giocare venerdì o sabato. Nel pomeriggio (tarda serata italiana, ndr) è in programma una video conferenza per decidere i prossimi passi: vi prenderanno parte un gruppo di giocatori Nba, i rappresentanti delle 13 squadre ancora a Orlando, dirigenti Nbpa e Nba e Michael Jordan, come presidente del comitato sui rapporti di lavoro”.REPLICANon ha esitato a replicare il presidente Donal Trump: “L’Nba è ... Leggi su itasportpress

