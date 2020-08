NBA, Lakers e Clippers votano la chiusura della stagione: in mattinata riunione speciale (Di giovedì 27 agosto 2020) Al termine di una controversa riunione tra giocatori, allenatore e dirigenti della Lega è arrivato il voto contrario di Los Angeles Lakers e Clippers. Al momento questi voti non sono vincolati, ma hanno valore solo consultivo. I giocatori di altre squadre, al contrario, avrebbero espresso l’intenzione di continuare. Secondo alcuni giornalisti, tra cui David Aldridge, non proseguire l’azione nella bolla causerebbe enormi implicazioni finanziarie per l’immediato, anche per la stagione 2020/2021. Purtroppo non si tratta di una decisione da prendere a maggioranza: o tutti o nessuno. La postseason sicuramente non potrà continuare senza le due franchigie losangeline, tra le candidate alla conquista dell’anello finale. Il prossimo atto sarà un’importante ... Leggi su sportface

I Milwaukee Bucks non sono scesi in campo contro gli Orlando Magic. Da qui, le altre due partite previste nella notte di playoff NBA non si sono giocate. I giocatori lanciano appelli via social. L’NBA ...

Guerriglia in Wisconsin, la Nba si ferma: “Noi non giochiamo”

Clamoroso: la Nba si è fermata per protesta. Ieri sera, 26 agosto 2020, il campionato di basket americano, il più seguito al mondo, ha incrociato le braccia dopo il grave ferimento dell’afroamericano ...

