Nba, i giocatori decidono di riprendere i playoff dopo la protesta contro il razzismo (Di giovedì 27 agosto 2020) La NBA andrà avanti con il campionato. La decisione arriva dopo una riunione di emergenza con i giocatori delle squadre partecipanti dopo il rifiuto dei Bucks di scendere in campo, mercoledì e l’annullamento delle partite previste. Il rischio di una cancellazione definitiva, scrive Marca, era molto forte. I giocatori, con LeBron James in testa, volevano che i proprietari fossero più coinvolti nella lotta contro il razzismo e per la giustizia sociale. Nelle prossime ci sarà un incontro con due rappresentanti di ogni squadra che gareggia nella bolla. L’agitazione per quanto successo nella notte di mercoledì ha contagiato un po’ tutti gli sport, portando a cancellazioni e boicottaggi nel tennis e nella MLB e ha ... Leggi su ilnapolista

