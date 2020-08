Nba, i Bucks boicottano i playoff: “Siamo stanchi delle uccisioni e delle ingiustizie” – VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) In Nba i Bucks hanno boicottato i playoff, protestano contro la brutalità della Polizia statunitense nei confronti degli afroamericani I 16 giocatori dei Bucks nel campus di Orlando nella serata di ieri hanno messo in atto una protesta boicottando la partita di playoff, gara 5 di 1° turno contro Orlando. Il motivo? Protestano contro … L'articolo Nba, i Bucks boicottano i playoff: “Siamo stanchi delle uccisioni e delle ingiustizie” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

LiaCapizzi : ?? Boicottaggio storico in NBA I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo non si presentano per gara 5 contro Orlando. Una… - fattoquotidiano : Jacob Blacke, la protesta antirazzista blocca l’Nba: i giocatori boicottano i play-off, i Milwaukee Bucks non scend… - SkySportNBA : NBA, Bucks, l'annuncio dei giocatori: 'Noi non giochiamo' #SkyNBA #NBA - Gazzetta_NBA : Tutte le ultime notizie dal boicottaggio Nba: seguitele, sempre aggiornate, in diretta a questo link - c_marcoBS : RT @SkySportNBA: NBA, Bucks, l'annuncio dei giocatori: 'Noi non giochiamo' #SkyNBA #NBA -