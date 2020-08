Nazionale U21, i convocati di Nicolato in vista di Slovenia e Svezia: c’è Sebastiano Esposito (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono trentuno i calciatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale U21 Paolo Nicolato in vista delle sfide contro Slovenia (amichevole in programma giovedì 3 settembre) e Svezia (sfida valida per le qualificazioni europee con la Svezia, che si disputerà martedì 8 settembre). Il primo sarà un test importante prima di ridurre la rosa a 23 elementi per il primo impegno ufficiale post lockdown degli azzurrini. Sono 10 i giocatori alla prima convocazione con l’Under 21: i difensori Giuseppe Cuomo e Alessandro Vogliacco, i centrocampisti Andrea Colpani, Youssef Maleh, Filippo Melegoni, Tommaso Pobega e Samuele Ricci e gli attaccanti Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo e Giacomo Raspadori. Raduno in ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale U21 Nazionale U21: Ranieri, Cutrone e Sottil convocati per i match con Slovenia e Svezia Fiorentina.it Nazionale U21: Ranieri, Cutrone e Sottil convocati per i match con Slovenia e Svezia

Il 3 settembre allo stadio ‘Guido Teghil’ l’amichevole con i pari età sloveni, poi il gruppo verrà ridotto a 23 elementi per la sfida con gli svedesi Dopo la lunga pausa forzata per l’emergenza COVID- ...

