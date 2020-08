Nazionale, Mancini convoca 37 giocatori: prima chiamata per Bastoni, Locatelli e Caputo (Di giovedì 27 agosto 2020) Torna la Nazionale. Dieci mesi dopo il 9-1 rifilato all’Armenia, la selezione azzurra torna in campo per le prime due gare della UEFA Nations League. Venerdì 4 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), l’Italia ospiterà allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Bosnia Erzegovina per poi far visita lunedì 7 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1) ai Paesi Bassi alla ‘Johan Cruijff ArenA’ di Amsterdam. Sono trentasette i calciatori convocati dal Ct Roberto Mancini. prima convocazione in Nazionale per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. I convocati Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret ... Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di #NationsLeague contro #Bosnia ???? e #PaesiBassi… - barellismo23 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di #NationsLeague contro #Bosnia ???? e #PaesiBassi??????… - RaspoXvii : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di #NationsLeague contro #Bosnia ???? e #PaesiBassi??????… - sportface2016 : Riecco la Nazionale! I convocati di #Mancini. Prima chiamata per #Bastoni, #Locatelli e #Caputo - JuvMania : Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini e Bernardeschi sono stati convocati dal ct della Nazionale Mancini per le sfide… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Mancini Italia, torna la Nazionale: ecco i convocati di Mancini Il Messaggero Italia, torna la Nazionale: con Caputo ecco Insigne, Di Lorenzo e Meret

Dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale torna in campo per la UEFA Nations Leagu: venerdì 4 settembre (ore 20.45 – ...

Figc, UFFICIALE: ecco il protocollo sanitario per le nazionali

La Figc ha pubblicato il protocollo con le indicazioni generali per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività delle Nazionali finalizzate ...

Dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale torna in campo per la UEFA Nations Leagu: venerdì 4 settembre (ore 20.45 – ...La Figc ha pubblicato il protocollo con le indicazioni generali per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività delle Nazionali finalizzate ...