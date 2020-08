Navalny avvelenato con gli organofosfati utilizzati contro il trafficante d’armi Emilian Gebrev (Di giovedì 27 agosto 2020) I medici tedeschi che hanno in cura Aleksei Navalny hanno contattato i colleghi bulgari che nel 2015 avevano seguito il caso di Emilian Gebrev, un trafficante di armi locale avvelenato con una sostanza simile a quella che sembra essere stata usata contro l’oppositore russo, rende noto Der Spiegel. Il settimanale tedesco, che sul caso Gebrev coopera con il gruppo di giornalisti investigativi di Bellingcat, ha stabilito che la sostanza che ha avvelenato Navalny appartiene al gruppo degli organofosfati. Lo scorso autunno, Der Spiegel e Bellingcat avevano identificato otto presunti funzionari dei servizi militari russi del Gru che avevano fatto avanti e indietro con la Bulgaria nei giorni precedenti ... Leggi su secoloditalia

lucianonobili : Alexey @navalny è stato avvelenato ed è in coma. È l’ennesimo oppositore russo a subire un simile, inaccettabile, t… - riotta : .@navalny avvelenato dicono i medici tedeschi silenzio italiano imbarazzante - PaoloGentiloni : I miei pensieri con Alexey @navalny. L’ipotesi che sia stato avvelenato è terribile. Se confermata, peserà come un macigno sui responsabili - SecolodItalia1 : Navalny avvelenato con gli organofosfati utilizzati contro il trafficante d’armi Emilian Gebrev - MauroCobau : RT @catlatorre: L'ennesimo oppositore di Putin avvelenato. E pensare che i leader di destra italiani vorrebbero imitassimo il regime russo… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny avvelenato

Intanto i medici dell'ospedale La Charité che hanno in cura l'oppositore russo si sono rivolti ai colleghi bulgari per valutare apparenti somiglianze tra l'avvelenamento di Navalny e l'attentato al tr ...Il comunicato del Cremlino precisa che la telefonata a Putin è partita da Conte, e non viceversa. Mosca chiede a Roma di non interferire in Bielorussia e nel caso Navalny. Ma nel comunicato di Palazzo ...