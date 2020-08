Nations League – Italia, i 37 convocati di Mancini per le partite contro Bosnia e Olanda (Di giovedì 27 agosto 2020) Roberto Mancini ha sciolto gli ultimi dubbi in merito ai convocati per le gare di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Il CT dell’Italia ha chiamato 37 giocatori, fra i quali figura il ritorno di Giorgio Chiellini e la prima volta di Caputo, Locatelli e Bastoni. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo ... Leggi su sportfair

