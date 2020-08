Nations League. Il 4 e il 7 settembre Italia in campo: i convocati di Mancini (Di giovedì 27 agosto 2020) Un paio di settimane di astinenza da calcio e si torna in campo con le Nazionali europee impegnate nella UEFA Nations League. Il 4 settembre l’Italia affronterà a Firenze la Bosnia, mentre il 7 settembre la Nazionale sarà di scena ad Amsterdam contro i Paesi Bassi. In occasione di queste due sfide, il CT Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati che si raduneranno a Coverciano per effettuare i test anti Covid-19. Tra i rossoneri solo Gianluigi Donnarumma. Ecco i 37 giocatori chiamati dal tecnico dell’Italia: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), ... Leggi su laprimapagina

