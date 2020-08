È nata Daisy Dove, la prima figlia di Orlando Bloom e Katy Perry. "Stiamo volando" (Di giovedì 27 agosto 2020) “Benvenuta Daisy Dove!”. Con un post apparso sul profilo ufficiale di Unicef, di cui entrambi sono da anni Goodwill Ambassadors, Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato la nascita della loro primogenita. L’attore È già padre di Flynn, quasi 10 anni, avuto dalla ex moglie Miranda Kerr. Per la cantante si tratta della prima figlia.“Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”, si legge nella didascalia che accompagna uno scatto in bianco e nero, che mostra le mani dei neogenitori stringersi intorno a quella della piccola. La coppia ha festeggiato l’arrivo della bambina creando una ... Leggi su huffingtonpost

