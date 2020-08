Nasri-Lazio? Sì, ma è il cugino: Kais nuovo rinforzo della Primavera biancoceleste (Di giovedì 27 agosto 2020) Samir Nasri, fresco svincolato dall’Anderlecht, è stato avvicinato ad alcuni club italiani tra cui la Lazio. Nel frattempo il cugino, Kais Nasri, è un nuovo giocatore biancoceleste ma della selezione Primavera. Il 18enne centrocampista ha appena ufficializzato la firma del suo primo contratto da professionista con la Lazio con un lungo post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Je suis fier et très heureux de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel au sein de @official ssLazio . Aujourd’hui est l’aboutissement de nombreux efforts acharnés, sacrifices mais surtout le ... Leggi su alfredopedulla

