Napoli, ufficializzate le nuove divise: continua la polemica dei tifosi (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante l’appello dei giorni scorsi da parte dei tifosi, il Napoli non ha fatto passi indietro riguardo alle divise per la stagione 2020/2021. In giornata, sia la società azzurra che la Kappa, hanno quindi pubblicato via social il video di presentazione (oltre alle immagini) che ufficializza a tutti gli effetti le nuove maglie da gara 2020/2021. Maglie in cui la toppa rossa dello sponsor Lete non è stata rimossa, scatenando nuovamente la polemica da parte dei supporter partenopei. Kombat Pro SSC Napoli 2021 1000 souls, 1 jersey. Kombat Pro 2021 SSC Napoli is here. Kappa #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC ... Leggi su anteprima24

Napoli ufficializzate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Napoli ufficializzate