Napoli, svelata la nuova maglia: omaggio ai simboli e alla tradizione della società [VIDEO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Napoli ha presentato le divise della squadra di Gattuso per la prossima stagione. La prima è azzurra con i bordi delle maniche neri: “I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort”. In basso il VIDEO con le immagini delle nuove maglie del Napoli. 1000 anime, 1 maglia. La nuova Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pHmL8k6u0C — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 27, 2020 L'articolo Napoli, svelata la nuova maglia: omaggio ai simboli e ... Leggi su calcioweb.eu

Il Napoli presenta le nuove maglie per la stagione 2020/2021

La società partenopea ha presentato le tre divise con cui giocherà la prossima stagione, ve le mostriamo di seguito. NAPOLI – Svelate sui social media della SSC Napoli e di Kappa le nuove maglie SSC N ...

