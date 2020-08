Napoli, presentata la nuova maglia per la stagione 2020/2021 (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Napoli ha presentato le nuove maglie per la stagione 2020/2021 nel ritiro di Castel di Sangro. La Kombat 21 ideata dallo sponsor tecnico Kappa, confermato anche quest’anno dagli azzurri, è già in vendita presso gli store ufficiali. Le maglie presentano un design elegante e pulito. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La tecnologia hidroway protection garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo, come viene riportato dal sito ufficiale dei partenopei. Ecco le FOTO. La divisa ufficiale Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. Scopri l’home kit. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre 🛒 ... Leggi su sportface

