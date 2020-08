Napoli, nuovo affondo per Boga: l’alternativa rimane Under (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Boga: questo matrimonio s’adda fare. Gli azzurri tornano alla carica per l’esterno del Sassuolo, sempre più convinto di lasciare i neroverdi per giocare in una big. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta l’ultima offerta di Giuntoli: 25 milioni cash a cui sarebbe affiancata una contropartita tecnica, a scelta degli emiliani, tra Tutino e Ounas. E mentre si attende una risposta, il Napoli continua a tenere d’occhio Under, per cui tiene banco ancora l’ipotesi di scambio con Milik. L'articolo Napoli, nuovo affondo per Boga: l’alternativa rimane Under proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

tuttonapoli : Perché la Roma cede al Napoli il 'nuovo Totti' del vivaio? Il motivo è economico - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Calcio a 5, FF Napoli, Claudio De Michele è il nuovo preparatore atletico: 'Rapito dal progetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Calcio a 5, FF Napoli, Claudio De Michele è il nuovo preparatore atletico: 'Rapito dal progetto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Calcio a 5, FF Napoli, Claudio De Michele è il nuovo preparatore atletico: 'Rapito dal progetto' - napolimagazine : Calcio a 5, FF Napoli, Claudio De Michele è il nuovo preparatore atletico: 'Rapito dal progetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Ritiro Napoli, nuovo giro di tamponi: tutti negativi gli azzurri CalcioNapoli1926.it Calcio a 5, FF Napoli, Claudio De Michele è il nuovo preparatore atletico: "Rapito dal progetto"

Il Napoli comunica di aver affidato a Claudio De Michele il ruolo di preparatore atletico per il campionato 2020-21. Da sempre appassionato di sport, comincia a praticarne diversi da piccolo, ma è cos ...

Milano, partiti i test rapidi per gli insegnanti: "Dobbiamo fidarci poco, timori per crescita casi"

Positivi dopo i viaggi all’estero: ipotesi test rapidi in aeroporto per chi torna dalle vacanze Nuovi test rapidi per diagnosticare il Coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di fron ...

Il Napoli comunica di aver affidato a Claudio De Michele il ruolo di preparatore atletico per il campionato 2020-21. Da sempre appassionato di sport, comincia a praticarne diversi da piccolo, ma è cos ...Positivi dopo i viaggi all’estero: ipotesi test rapidi in aeroporto per chi torna dalle vacanze Nuovi test rapidi per diagnosticare il Coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di fron ...