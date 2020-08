Napoli, Mertens scatenato su TikTok insieme alla moglie Kat (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Divertente VIDEO TikTok postato su Instagram da Kat Kerkhofs, moglie dell’attaccante del Napoli Dries Mertens. I due appaiono infatti scatenati in un balletto di coppia molto particolare e divertente. Non una novità per Mertens, con la moglie che chiede però “perdono” al marito: “Mi dispiace, ma le persone dovevano vederlo. Spero che un giorno mi parlerai di nuovo”. Il VIDEO View this post on Instagram I really think I found his next career move… (sorry @driesMertens, people need to see this, please talk to me again one day 😘) A post shared by Kat Kerkhofs (@katkerkhofs) on Aug 27, 2020 at 12:31pm PDT Leggi su sportface

sportface2016 : VIDEO - #Napoli La moglie di #Mertens posta un video TikTok con la coppia impegnata in un ballo scatenato - EmanueleFire : Milan: Ibra e Tonali Inter: Kolarov e Vidal Napoli: tik tok di Mertens @SkySport uccidetevi - wordoftoto : @simostu9 @Fede_Campa1 @ValerioDiStef91 @NandoPiscopo1 @Maicuntent1986 Forte sì ma non è l’attaccante che ti svolta… - Sardanapalooo : @Vyck72 @OfficialASRoma Il Napoli ha scelto una via tattica che lo esclude: Oshimen e Mertens. La Juve lo voleva c… -