Napoli, bimbo di 5 anni muore al Santobono: i genitori donano gli organi (Di giovedì 27 agosto 2020) Napoli. Hanno deciso di donare gli organi del loro piccolo per consentire ad altro quattro bimbi di continuare a vivere e a sperare. E’ la decisione di una coppia di genitori, dopo che il loro bambino – di soli 5 anni – è deceduto a seguito di un incidente domestico. Napoli, bimbo di 5 anni … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Un bimbo di 5 anni è morto nei giorni scorsi a causa di un grave incidente domestico mentre era in vacanza in Campania. I genitori, entrambi infermieri di origine campana che risiedono in Toscana, han ...Il piccolo era rimasto vittima di un incidente domestico mentre era in vacanza in Campania. Cornee, fegato, reni e cuore hanno permesso ad altri bambini di continuare a vivere Napoli, 27 ago. Un bimbo ...