Napoli, arrivano i dinosauri: riapre lo ZOOrassic Park (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tornano i dinosauri allo Zoo di Napoli. Dal 29 agosto al 25 ottobre lo Zoo di Napoli torna ad ospitare i dinosauri con ZOOrassic Park, l’area completamente dedicata alla preistoria e all’esposizione di esemplari a grandezza naturale. Acquistando un unico biglietto si potranno visitare in lungo e in largo i 100 mila metri quadri dello zoo, entrare in contatto con gli animali e le specie vegetali ospitate e fare un tuffo nel passato di migliaia di anni, ritrovandosi improvvisamente nell’epoca dei dinosauri. Il ZOOrassic Park mostrerà ai visitatori, grandi e piccini, decine di modelli e anche qualche esemplare animato in animatronics, ricreando ... Leggi su anteprima24

Corsport - Messi and The City

Su Corsport: Messi and the City, ma il Barça non molla. Offerto un contratto da 50 milioni e gran finale a New York. Gli inglesi pronti a tutto per assicurarsi l’ asso argentino. Il club contesta la c ...

CdS - Il City deve rilanciare per Koulibaly: non basta l'ultima offerta per convincere ADL

Non bastano 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi di Kalidou Koulibaly. Ne serve un'altra, di offerta, per arrivare al difensore senegalese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dell ...

