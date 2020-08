Napoli, appello social per ritrovare un cane smarrito: “Riportiamolo a casa” (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) “Una famiglia di tifosi del Napoli in vacanza a Pescocostanzo ha smarrito, oggi verso le 13:00, questo bellissimo cagnolino. Vogliamo aiutarla a ritrovarlo? Saremo riconoscenti a chiunque potesse aiutarci a riportarlo a casa”. Lo ha scritto il Napoli sull’account twitter ufficiale del club partenopeo. E il tweet è diventato immediatamente virale con i tifosi in piena mobilitazione per riportare lo sfortunato cagnolino a casa dei proprietari. Un bel gesto di solidarietà a favore di una famiglia che si trova probabilmente a Pescocostanzo per seguire il Napoli in ritiro a Castel di Sangro. FOTO Una famiglia di tifosi del Napoli in vacanza a Pescocostanzo ha smarrito, oggi verso le 13:00, questo bellissimo cagnolino. Vogliamo aiutarla a ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Napoli appello Covid, ressa al Cotugno di Napoli per i tamponi. Appello del dg Di Mauro: Chi non ha sintomi non venga in ospedale Il Denaro Castellammare - Galleria commerciale in via Napoli, via libera al progetto. Previste 100 assunzioni

Via libera per la galleria commerciale in via Napoli. Il Comune di Castellammare di Stabia, dopo aver visionato il progetto della Mifinvest, ha deciso di approvarlo dopo che lo stesso aveva ottenuto g ...

Napoli, sono tre i convocati da Mancini per la Nazionale

Manca poco e l'Italia ritorna in campo. La Nazionale azzurra già la settimana prossima affronterà la Nations League scendendo in campo prima contro la Bosnia il ...

