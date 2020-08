Napoli, Andrea Petagna negativo al secondo tampone: presto sarà in gruppo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Coronavirus continua a minacciare il calcio italiano, ma ci sono buone notizie per il Napoli e soprattutto per Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19 al ritorno dalle vacanze in Sardegna una settimana fa. secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l’attaccante è risultato negativo al secondo tampone, tra tre giorni è previsto il terzo e ultimo test e, nel caso in cui desse ancora esito negativo, l’ex bomber della SPAL potrebbe unirsi al gruppo a disposizione di Gennaro Gattuso che si sta allenando a Castel di Sangro. “Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : Comunicata la positività di #Petagna da parte del #Napoli - marcoconterio : ?? Andrea #Petagna del #Napoli è positivo al #Covid_19 . Asintomatico, è in quarantena a casa. - Daniele82529070 : Napoli, Andrea Petagna negativo al secondo tampone - andrea_pecchia : #Milik lo vidi la 1^ volta in prestito all'Augsburg per una stagione: era acerbo ma si vedevano le doti. All'Ajax e… - sportli26181512 : Calcio: Napoli; Petagna negativo,si aspetta terzo tampone: (ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Andrea Petagna è risultato neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Andrea Andrea Napoli schiera Luino Civica con Casali: "In campo per realizzare progetti concreti" Varesenews Napoli, Andrea Petagna negativo al secondo tampone: presto sarà in gruppo

Il Coronavirus continua a minacciare il calcio italiano, ma ci sono buone notizie per il Napoli e soprattutto per Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19 al ritorno dalle vacanze in Sardegna un ...

A piedi nei luoghi del terremoto dell’Irpinia

“Per me, e per i miei coetanei, quei terribili giorni sono stati un’esperienza fondamentale di vita” spiega Andrea Perciato, 61 anni, guida ambientale, scrittore, blogger, ideatore di cammini e ...

Il Coronavirus continua a minacciare il calcio italiano, ma ci sono buone notizie per il Napoli e soprattutto per Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19 al ritorno dalle vacanze in Sardegna un ...“Per me, e per i miei coetanei, quei terribili giorni sono stati un’esperienza fondamentale di vita” spiega Andrea Perciato, 61 anni, guida ambientale, scrittore, blogger, ideatore di cammini e ...