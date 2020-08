"Musumeci è il nostre eroe, vuole scacciare i migranti". Giuli e il ritratto dell'esemplare della Destra europea e illuminata (Di giovedì 27 agosto 2020) Nello Musumeci è un politico a statuto speciale sul quale oggi convergono speranze demagogiche e spropositi sleali. C'è chi gli dà perfino del fascista mai rinnegato, per il solo fatto che preferisce governare la sua Sicilia piagata dal malaffare e dall'emergenza migratoria senza illusionismi terzomondisti e con il piglio dell'uomo di legge con uso di mondo e di parole. è il personaggio del momento dacché ha firmato l'ordinanza che impone fino al 10 settembre il divieto d'ingresso, transito e sosta in Sicilia per i migranti, con la conseguente chiusura degli hotspot-colabrodo tenuti aperti sinora dal Viminale. E proprio con il ministro competente, Luciana Lamorgese, adesso Musumeci ingaggia battaglia senza tregua: «Il ministero ... Leggi su liberoquotidiano

