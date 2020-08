Musumeci, Fontana, Santelli. Nelle Regioni regna l’anarchia. Quello sulla scuola è solo l’ultimo scontro col Governo (Di giovedì 27 agosto 2020) Su scuola e trasporto pubblico va in scena l’ennesimo – incredibile – scontro tra Stato e Regioni. Il copione, ahinoi, è sempre lo stesso: il Governo centrale pone condizioni molto chiare e le amministrazioni locali preferiscono, spesso evidentemente per ragioni partitiche e politiche, nicchiare o peggio disobbedire. Ieri, come detto, l’ultimo capitolo di quest’incredibile saga: la distanza resta invariata sul trasporto pubblico, con l’avviso recapitato al Governo a meno di tre settimane dal ritorno in classe: “Così sarà caos”. Il vertice tra l’esecutivo e i governatori per la riapertura delle scuole finisce come previsto: accordo parziale per la gestione dei positivi in aula ma scontro e rinvio sulle regole di ... Leggi su lanotiziagiornale

