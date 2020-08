MotoGp – Marquez tra imprevisti e pronostici: “Dovi? Se vincesse il titolo sarebbero tutti contenti” (Di giovedì 27 agosto 2020) La stagione è ormai compromessa per Marc Marquez: l’infortunio del campione del mondo in carica di MotoGp gli impedirà di tornare presto in pista ma il pilota Honda continua a seguire con passione i suoi colleghi. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Sbagliano tutti, è un campionato in cui ci sono state molte cadute, molti infortuni, non solo la mia. È strano e difficile da analizzare, soprattutto quando vedi Vinales che è veloce in prova ma poi è quindicesimo in gara. Anche Quartararo ha dominato a Jerez e poi a Brno ha faticato moltissimo. È molto complicato, Dovizioso forse è il pilota che fa meno rumore di tutti ed è secondo in classifica a pochissimi punti da Quartararo, quindi vediamo come vanno le cose”, ha raccontato ... Leggi su sportfair

