Mosca prepara un’unità di polizia per aiutare la Bielorussia. Putin: “Lukashenko ascolti la gente che protesta” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Cremlino offre il suo sostegno al “babbo” della Bielorussia Alexander Lukashenko, travolto dalle proteste di piazza dopo le elezioni del 9 agosto che lo hanno riconfermato alla guida del Paese per il sesto mandato. La Russia, ormai unico interlocutore di Minsk, su richiesta dell’alleato ha infatti costituito “unità di riserva delle forze di sicurezza” pronte a intervenire. “Le forze russe non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non oltrepasseranno i limiti, non cominceranno atti di violenza”, ha detto il presidente Vladimir Putin, che ha sottolineato come il comportamento della Russia sia “molto più riservato e neutrale rispetto a quello di altri Paesi europei e degli Usa“, che hanno aspramente criticato il risultato delle elezioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano

marco_bal99 : RT @ilmanifesto: IL MURO DI MINSK Bielorussia. Lukashenko prepara l’offensiva contro le proteste. Dopo un altro colloquio con Putin annunc… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: IL MURO DI MINSK Bielorussia. Lukashenko prepara l’offensiva contro le proteste. Dopo un altro colloquio con Putin annunc… - AnnickQuemper : RT @ilmanifesto: IL MURO DI MINSK Bielorussia. Lukashenko prepara l’offensiva contro le proteste. Dopo un altro colloquio con Putin annunc… - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: IL MURO DI MINSK Bielorussia. Lukashenko prepara l’offensiva contro le proteste. Dopo un altro colloquio con Putin annunc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca prepara Mosca prepara un’unità di polizia per aiutare la Bielorussia Il Fatto Quotidiano Lukashenko sfida la piazza (e l’Europa). Ma intanto Usa e Russia…

Il presidente bielorusso ha deciso di chiudere le fabbriche se gli scioperi continueranno e ha puntato il dito contro gli Usa e l’Ue. Ma in Russia questa settimana si parlerà anche del futuro del Paes ...

Calciomercato LIVE - Pirlo vuole Dzeko per la nuova Juve

I nerazzurri devono risolvere la questione esterni: tra Hateboer, Gosens, Castagne e Reca - di rientro dalla Spal - qualcuno potrebbe partire, per questo ultimamente è spuntato il nome di Mergim Vojvo ...

Il presidente bielorusso ha deciso di chiudere le fabbriche se gli scioperi continueranno e ha puntato il dito contro gli Usa e l’Ue. Ma in Russia questa settimana si parlerà anche del futuro del Paes ...I nerazzurri devono risolvere la questione esterni: tra Hateboer, Gosens, Castagne e Reca - di rientro dalla Spal - qualcuno potrebbe partire, per questo ultimamente è spuntato il nome di Mergim Vojvo ...