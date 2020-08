Moratoria prestiti Pmi, proroga fino al 31 gennaio 2021 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il decreto Agosto fa slittare di altri quattro mesi la scadenza della Moratoria di mutui, prestiti e finanziamenti per le Pmi che il Cura Italia aveva già spostato al 30 settembre. La sospensione è automaticamente più lunga per tutti coloro che ne stanno già beneficiando. C’è più tempo dunque per i pagamenti delle rate, che riprenderanno il 31 gennaio 2021. La proroga arriva fino a marzo per le imprese del settore turistico. Cosa riguarda la Moratoria La sospensione riguarda le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori al 17 marzo scorso (data di pubblicazione del Cura Italia), i prestiti non ... Leggi su quifinanza

