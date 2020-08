Minori, le associazioni: “Valutare l’operato dei tribunali secondo la convenzione di Istanbul” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – Sulle storie di due mamme coraggio, di Cuneo e di Torino, di cui ha scritto l’agenzia Dire con la redazione Donne, diverse associazioni – Udi Napoli, Comitato Madri Unite contro la violenza istituzionale, Arci Donna Napoli, Donne insieme, Protocollo Napoli, Salute donna e Sud est donne – hanno sottoscritto e presentato un esposto, in modo particolare per quanto riguarda le questioni dell’affidamento dei figli, tolti a queste mamme vittime di violenza. Hanno scritto al presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, al Presidente del Tribunale civile di Torino e infine al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al Csm. Leggi su dire

pecosbi52896272 : RT @realUmbertoLM: Ricordiamolo! ??Obama si fece finanziare la campagna elettorale da Ed Buck e Terry Bean, attivisti e fondatori di associa… - castyseba : Ai SSinistri interessano gli eventi seri(Papeete)non quelli di poca rilevanza,dove tentano di ammazzare la gente,tr… - PierantoniFabio : RT @realUmbertoLM: Ricordiamolo! ??Obama si fece finanziare la campagna elettorale da Ed Buck e Terry Bean, attivisti e fondatori di associa… - diamante1501 : RT @realUmbertoLM: Ricordiamolo! ??Obama si fece finanziare la campagna elettorale da Ed Buck e Terry Bean, attivisti e fondatori di associa… - euro_ii : RT @realUmbertoLM: Ricordiamolo! ??Obama si fece finanziare la campagna elettorale da Ed Buck e Terry Bean, attivisti e fondatori di associa… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori associazioni Associazioni: "Valutare operato tribunali secondo la convenzione di Istanbul" - DIRE.it Dire Andrea Bocelli citato per reato di abbandono

Dopo la morte della sua amata cagnolina Pallina l’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha presentato una denuncia contro ignoti “per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa”.

I volontari con vernici e pennelli hanno sistemato e restituito le panchine alla città

Il mondo del volontariato per la città. Armato di vernici e pennelli, un esercito di almeno 200 persone ha pulito, sistemato e restituito alla città le panchine del centro storico in piazza San Second ...

Dopo la morte della sua amata cagnolina Pallina l’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha presentato una denuncia contro ignoti “per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa”.Il mondo del volontariato per la città. Armato di vernici e pennelli, un esercito di almeno 200 persone ha pulito, sistemato e restituito alla città le panchine del centro storico in piazza San Second ...