Milinkovic-Savic, il futuro alla Lazio è incerto: lo tenta un top club (Di giovedì 27 agosto 2020) La stagione da poco conclusa ha lasciato un sapore agrodolce in casa Lazio. Da una parte c'è il dispiacere per non essere riusciti a coronare il sogno scudetto; dall'altra parte i biancocelesti possono festeggiare l'approdo in Champions League dopo cinque anni. Tuttavia ora è anche venuto il momento di programmare un mercato diverso, con tante suggestioni e con il rischio di perdere qualche pedina importante.tentaZIONEUno di questi potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è legato alla Lazio dal 2015 ed è reduce da una stagione eccezionale. Dopo tante stagioni a Roma, il giocatore potrebbe decidere di cambiare aria e rilanciarsi altrove. Il serbo è tentato dal Paris Saint-Germain: i vice campioni d'Europa ... Leggi su itasportpress

