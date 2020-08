Milano, rapina alla fermata: in tre accerchiano ragazzo e lo picchiano, lui ne blocca uno (Di giovedì 27 agosto 2020) Repertorio In una frazione di secondo, in tre lo accerchiato alla fermata dell'autobus. Sono da poco passate le 7 di mercoledì. Senza farlo fiatare, lo immobilizzano e lo colpiscono con un pugno sull'... Leggi su milanotoday

Milano, 27 agosto 2020 - Ha rapinato un ragazzo alla fermata di un autobus, ma è stato inseguito e bloccato dal giovane e da un amico più grande sopraggiunto nel frattempo. Poi, è stato arrestato dall ...

