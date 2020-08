Milan, Sky Sport: “Accordo totale per il rinnovo di Ibrahimovic” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Accordo totale appena raggiunto tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto fino al 2021“. Lo ha scritto il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a proposito della trattativa ormai conclusa per il prolungamento di una stagione dell’accordo che lega l’attaccante svedese al club rossonero. Nella giornata di ieri l’agente Mino Raiola aveva frenato l’ottimismo con un tweet: “Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Fake news”. A distanza di un giorno, la svolta sembra essere finalmente arrivata. Leggi su sportface

SkySport : Milan, offerta per Tonali: è derby di calciomercato con l'Inter - SkySport : Lazio, è ufficiale: preso Pepe Reina dal Milan - AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - la_rossonera : Ibra-Milan, accordo totale! Zlatan accontentato, nessun bonus Ora ci siamo davvero. Zlatan Ibrahimovic rinnova. Le… - FraNasato : Secondo Sky Sport accordo totale raggiunto e fumata bianca tra Ibrahimovic e il #Milan: un anno a 7 mln senza bonus -