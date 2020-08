Milan News – Calciomercato: Manca poco per Ibra. Contatti per Tonali (Di giovedì 27 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: nonostante la smentita di Mino Raiola, che ha pubblicato sui social un’immagine definendo Fake News le notizie sull’accordo raggiunto tra il Milan e Ibrahimovic per il nuovo contratto, il rinnovo di Ibrahimovic è ormai solo questione di tempo. Proseguono nel frattempo le trattative per gli altri giocatori: l’inserimento per Tonali potrebbe cambiare alcune strategie a centrocampo. Milan News – Calciomercato: Manca poco per Ibra. Contatti per Tonali L’annuncio del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic arriverà. Tempi tecnici, con gli ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Tonali al centro del #Calciomercato Il #Milan sfida l'#Inter: le ultime - SkySport : Milan, offerta per Tonali: è derby di calciomercato con l'Inter - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Ibrahimovic, ultimi dettagli da limare. Le ultime - sportli26181512 : Milan: è sfida al Siviglia per Oscar, le ultime: Non c'è solo il Milan sulle tracce... - TMit_news : ???? #DoneDeal Ufficiale: #Reina saluta il #Milan, contratto biennale con la #Lazio! #TMmercato #calciomercato -