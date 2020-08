Milan, Maldini "sfida" il Benevento: occhi su un centrocampista del Liverpool (Di giovedì 27 agosto 2020) Il direttore tecnico rossonero è interessato al mediano serbo classe 1996, la scorsa stagione in prestito all'Herta Berlino, Marko Grujic Leggi su 90min

AntoVitiello : #Maldini: 'La scorsa stagione messo le basi per la nostra idea di #Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra… - capuanogio : #Maldini: 'Non dobbiamo illudere i nostri tifosi, non avremo possibilità di fare colpi come avveniva in passato ma… - AntoVitiello : #Maldini: '#Bakayoko torna al #Milan? E' una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. E' uno dei nostri obiettiv… - Fefinho83 : RT @LGWsport: #Milan #Tonali oggi possibili contatti tra #Maldini e #Brescia. Il giocatore ha apprezzato molto l’interessamento personale d… - PianetaMilan : #VIDEO - @acmilan, a #Milanello la prima partitella della stagione - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan… -