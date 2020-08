Milan-Ibrahimovic, rinnovo imminente: lo svedese sarà in Italia nel fine settimana per la firma (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutto fatto in casa Milan per il rinnovo di contratto di Ibrahimovic: il centravanti svedese nel weekend sbarcherà a Milano per firmare il nuovo contratto. Leggi su 90min

AntoVitiello : Fatta. Accordo definitivo raggiunto tra #Milan e #Ibrahimovic. Si è arrivati ad un punto d'incontro tra ciò che chi… - AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - AntoVitiello : #Ibrahimovic e il #Milan molto più vicini, dopodiché dovrebbero sbloccarsi anche le altre operazioni di mercato. Settimana calda. - RaiSport : ? Tweet criptico di #Ibrahimovic #Svedese in sauna rossonera, accordo con #Milan ai dettagli ??… - intr0dub : milik grande acquisto, il milan invece aspetta ibrahimovic che ha la cataratta -