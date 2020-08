Milan, Ibrahimovic resta. Per lo svedese rinnovo da 7 milioni all'anno senza bonus (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic resta un giocatore del Milan. Lo svedese ha accettato, dopo una lunga trattativa, l'offerta della società rossonera per un rinnovo a sette milioni all'anno senza bonus. Il 39enne ... Leggi su quotidiano

