Milan-Ibrahimovic, la nuova offerta ha convinto lo svedese a rinnovare: i dettagli (Di giovedì 27 agosto 2020) Stavolta sembra davvero fatta per il rinnovo del contratto dell'attaccante svedese con i rossoneri: il club avrebbe fatto un ulteriore passo offrendo 7 milioni Leggi su 90min

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore, stando a quanto riportato da calciomercato.com, sbarcherà domani a Milano per aggregarsi col resto della squadra. Inoltre, ...Zlatan Ibrahimovic rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Lo svedese, 39 anni, nelle prossime ore è atteso a Milano per ...