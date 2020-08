Milan, Ibrahimovic è ancora rossonero: trovato l’accordo per il rinnovo (Di giovedì 27 agosto 2020) Ottime notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic resta ufficialmente in rossonero.trovato il tanto atteso accordo tra il gigante svedese e la società lombarda dopo le ultime settimane d'indecisione tra le due parti. Ibrahimovic, non presente al momento al raduno con la squadra, continuerà la sua avventura con i diavoli grazie anche alla volontà del Milan di tenersi stretto il proprio pezzo più pregiato: 7 milioni senza alcun bonus, questo il prezzo dell'ingaggio per la stella classe '81. Leggi su mediagol

