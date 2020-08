Milan, alla fine la spunta Ibrahimovic: ufficiale il rinnovo a 7 milioni senza bonus presenze (Di giovedì 27 agosto 2020) alla fine la spunta sempre Zlatan Ibrahimovic. In campo come al tavolo delle trattative, l’ultima parole è sempre quella del gigante svedese che ha deciso di legarsi ancora al Milan per un’altra stagione. Ibra ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri e, secondo quanto riportato da ‘GianlucaDiMarzio.com’, percepirà 7 milioni netti senza il famoso bonus presenze che tanto aveva fatto discutere nei giorni scorsi. Raiola e Ibrahimovic avevano ritenuto una caduta di stile l’inserimento di tale opzione per livellare al rialzo lo stipendio dello svedese che avrebbe percepito una parte fissa inferiore, con un bonus soggetto a troppe variabili (infortuni, ... Leggi su sportfair

