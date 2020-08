Migranti, Tar Sicilia sospende l'ordinanza di Musumeci (Di giovedì 27 agosto 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Il Tar di Palermo ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per i Migranti nell'Isola. Accolta quindi l'istanza presentata dalla Presidenza del Consiglio e del ministero dell'Interno. L'ordinanza è sospesa fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre prossimo.Le misure contenute nell'ordinanza erano troppo complesse da applicare in poco tempo, tanto da provocare problemi di coordinamento tra le autorità coinvolte e un potenziale “pericolo per la salute e l'incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare”, evidenzia il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ... Leggi su liberoquotidiano

