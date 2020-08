Migranti, scontro a distanza Lamorgese-Salvini: cosa è successo, cosa hanno detto (Di giovedì 27 agosto 2020) Sul fronte dei tema dei Migranti è andato in scena un nuovo ‘scontro’ politico a distanza tra due dei principali protagonisti della vita politica e istituzionale del paese. Da una parte la ministra Lamorgese e dall’altra l’ex ministro e leader della Lega Matteo Salvini. Che cosa è successo? Da dove e su quale aspetto nasce lo scontro? Migranti, scontro a distanza Lamorgese-Salvini “Il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite consentito dimostrando uno scarso rispetto per le istituzioni e per questa amministrazione di cui è stato ministro”. Sono state ... Leggi su italiasera

Affaritaliani : Migranti, scontro Musumeci-Governo sugli hotspot: 'Pronti alla magistratura' - italiaserait : Migranti, scontro a distanza Lamorgese-Salvini: cosa è successo, cosa hanno detto - soteros1 : RT @ivocamic: #MUSUMECI DIETROFRONT IL GOVERNO IMPUGNA L'ORDINANZA Migranti, governo impugna ordinanza Musumeci SI VA ALLO SCONTRO TOTA… - transnazionale : Migranti, è ancora scontro. Il governo impugnerà l'ordinanza di Musumeci #spaziotransnazionale informa - flaviotiravento : RT @ChiodiDonatella: #MUSUMECI: I #MIGRANTI INFETTI SONO PIÙ DI QUELLI CHE VI RACCONTANO. '#Lamorgese faccia il suo lavoro' Una furia le s… -