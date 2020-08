Migranti, la Serracchiani la spara grossa: «Meno arrivi grazie alle visite della Lamorgese a Tunisi» (video) (Di giovedì 27 agosto 2020) Migranti, la Serracchiani la spara grossa e in tv sfiora il ridicolo con un’ode alla Lamorgese: «Meno arrivi grazie alla sue visite a Tunisi»… Insomma, Debora Serracchiani oltre ogni limite: di demagogia e credibilità. L’esponente Pd, infatti, pur di rinfocolare la furia immigrazionista della sinistra di cui fa parte. Anche a costo di sfidare verità, numeri e fatti. E mentre la Sicilia, abbandonata dal governo, rischia il collasso, e l’emergenza sanitaria – complice vacanzieri in trasferta e sbarchi ininterrotti – denuncia una pericolosa recrudescenza del virus, la dem ha il coraggio di ringraziare pubblicamente la ... Leggi su secoloditalia

Debora Serracchiani fuori dal mondo. La deputata del Pd, ospite a L'Aria che tira su La7, torna sul tema immigrazione dando però una teoria tutta sua al conduttore Francesco Magnani. "Grazie al minist ...Ipotesi migranti in quarantena nella ex caserma Cantore di Tolmezzo. Il sindaco dice no alla Prefettura: "ci si ricorda della montagna solo quando serve" La questione migranti fa salire i livelli dell ...