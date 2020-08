Migranti, il Tar blocca l’ordinanza di Musumeci: “Non è competenza regionale” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’esecutivo centrale e sospeso l’ordinanza del governatore Nello Musumesi con la quale si stabiliva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza per i Migranti dell’isola. Nei giorni scorsi il governo aveva ribadito il fatto che la gestione dei Migranti fosse esclusivamente di competenza statale, e che quindi un’ordinanza regionale non poteva in alcun modo scavalcare quelle nazionali. Per questo motivo, già dal principio era da considerarsi illegittima. La notizia, ovviamente, non è stata apprezzata da Matteo Salvini: “Ennesima vergogna”. >>Leggi anche: Matteo Salvini mascherina, il Sindaco Mastella: “Ho chiesto io di multarlo” Migranti, il Tar sospende l’ordinanza di ... Leggi su urbanpost

