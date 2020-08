Migranti, il piano del generale: ‘Blocco navale e rimpatrio dei clandestini’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Interdizione navale nel Mediterraneo e rimpatri di massa di Migranti. È questa la soluzione drastica proposta da Vincenzo Santo, ex capo di stato maggiore delle forze Nato in Afghanistan. Il militare ha attualmente concluso la sua carriera ma, intervistato dal quotidiano Libero, non nasconde la sua irritazione per la gestione dell’emergenza immigrazione da parte del governo Conte. Secondo Santo, insomma, l’unico modo per mettere fine all’invasione delle coste italiane da parte dei Migranti è quella di istituire una “interdizione marittima” nel Mediterraneo, utilizzando le nostre navi militari anche per il rimpatrio di massa dei clandestini. Il generale Vincenzo Santo contro l’invasione di Migranti clandestini Secondo il ... Leggi su newspad

Ultime Notizie dalla rete : Migranti piano Migranti: oggi Lampedusa chiusa per protesta contro il piano debole del governo PrimaPress Foggia, migranti col Covid: più vigilanza

FOGGIA - La sorveglianza è discreta, ma più costante. Soprattutto più efficace da quando l’allontanamento volontario di due ragazzi extracomunitari- asintomatici e positivi al tampone il 21 scorso dal ...

Morte migranti, finanziere ferito: “Eravamo a bordo, poi l’esplosione”

“Ero insieme all’appuntato scelto qs Maurizio, eravamo a bordo del veliero” quando “c’è stata un’esplosione a bordo, da cui si sono sviluppate le fiamme”. Così il finanziere Antonio Frisella, rimasto ...

