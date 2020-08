Migranti, il piano del generale: ‘Blocco navale e rimpatrio dei clandestini’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Interdizione navale nel Mediterraneo e rimpatri di massa di Migranti. È questa la soluzione drastica proposta da Vincenzo Santo, ex capo di stato maggiore delle forze Nato in Afghanistan. Il militare ha attualmente concluso la sua carriera ma, intervistato dal quotidiano Libero, non nasconde la sua irritazione per la gestione dell’emergenza immigrazione da parte del governo Conte. Secondo Santo, insomma, l’unico modo per mettere fine all’invasione delle coste italiane da parte dei Migranti è quella di istituire una “interdizione marittima” nel Mediterraneo, utilizzando le nostre navi militari anche per il rimpatrio di massa dei clandestini. Il generale Vincenzo Santo contro l’invasione di Migranti clandestini Secondo il ... Leggi su newspad

Ultime Notizie dalla rete : Migranti piano Salvini: migranti infetti portano il virus. Ma è davvero così? Trend-online.com Soccorsi 400 migranti, nessuno offre un porto. L'Onu: «Farli sbarcare subito». C'è anche la nave di Banksy

Gli oltre 400 migranti soccorsi nel Mediterraneo «devono essere subito fatti sbarcare in un porto sicuro». L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oi ...

Migranti, la nave di Banksy lancia un Sos: «Abbiamo un morto a bordo e 219 profughi»

«Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo». È l'sos lanciato dalla 'Louise Michel', la nave di soccorso per rifugiati finanziata dal celebre 'street artist' britannico Banksy.

