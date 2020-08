Migranti: il governo impugna ordinanza Musumeci (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancora un altro capitolo sulla vicenda Migranti che ha visto schierati su posizioni diverse da una parte il governo e dall’altra Musumeci, il presidente della Sicilia. Sul fronte Migranti, infatti, il governo ha impugnato l’ordinanza di Musumeci. Il documento prevede la chiusura degli hotspot dell’isola. “E’ materia competenza Stato”, fanno sapere. . “E’ competenza dello Stato” Il governo ha impugnato l’ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per Migranti presenti sull’isola. Come avrebbero confermato ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Migranti governo Migranti, Governo impugna ordinanza Musumeci su chiusura centri accoglienza Sicilia Il Messaggero 'Ci opporremo al ricorso del governo difendiamo ordinanza di Musumeci'

Il governo impugna l’ordinanza di Musumeci, il governatore: “Proseguiremo. Compete a noi”

