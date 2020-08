Migranti, 89 persone salvate nel Mediterraneo dalla nave dell’artista Banksy: la storia della “motovedetta rosa” Louise Michel (Di giovedì 27 agosto 2020) Si chiama come una femminista anarchica francese, batte bandiera tedesca ed è interamente dipinta di rosa shocking. È la nave Louise Michel, finanziata dall’artista Banksy per il soccorso dei Migranti nel Mediterraneo: oggi ha recuperato 89 persone da un barcone in difficoltà, tra cui 14 donne 4 bambini, e sta cercando un porto sicuro dove attraccare per sbarcare le persone a terra. La storia è stata raccontata dal Guardian: la nave è partita in segreto il 18 agosto dal porto spagnolo di Burriana, vicino Valencia e ora si trova nel mar Mediterraneo centrale. Banksy ha finanziato l’acquisto della barca nel 2019, offrendo il ... Leggi su ilfattoquotidiano

carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - RaffaeleFitto : Due #migranti positivi scappano dal Policlinico #Foggia. Di loro si sono perse le tracce e potenzialmente possono c… - fanpage : #SeaWatch salva 104 persone, tra cui 9 bambini #23agosto - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Migranti, 89 persone salvate nel Mediterraneo dalla nave dell’artista Banksy: la storia della “motovedetta rosa” Louis… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Migranti, 89 persone salvate nel Mediterraneo dalla nave dell’artista Banksy: la storia della “motovedetta rosa” Louis… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti persone Migranti, cresce il popolo degli invisibili la Repubblica Formia, la città dedica un murales al grande Pietro Mennea

FORMIA (LT) – Un “murales” a ricordo di Pietro Mennea sarà realizzato a Formia nelle prossime settimane. Questa la speciale iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per ricordare le gesta del ...

Coronavirus, il governatore del Piemonte: “Troppa improvvisazione e ritardi. In aula il 14 o il governo Conte cade”

Alberto Cirio: «Gli organici sono carenti e i banchi monoposto non arriveranno in tempo». Il referendum? Votare sì al taglio dei parlamentari per restituire credibilità alla politica TORINO. «Dall’ist ...

FORMIA (LT) – Un “murales” a ricordo di Pietro Mennea sarà realizzato a Formia nelle prossime settimane. Questa la speciale iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per ricordare le gesta del ...Alberto Cirio: «Gli organici sono carenti e i banchi monoposto non arriveranno in tempo». Il referendum? Votare sì al taglio dei parlamentari per restituire credibilità alla politica TORINO. «Dall’ist ...