Microsoft Edge Dev: novità versione 86.0.615.3 (Di giovedì 27 agosto 2020) Microsoft ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che utilizzano la versione Dev: si tratta della versione 86.0.615.3. Novità in questa versione Miglioramenti per le Raccolte: Ora è possibile ottenere suggerimenti da Pinterest. Adesso è possibile esportare le raccolte su Pinterest. Gli elementi nelle raccolte ora possono essere ordinati per nome. Nel menu “…” è stata implementata l’opzione Incolla. Altre novità: Adesso è possibile utilizzare la penna per evidenziare il testo nei PDF. Aggiunta un’opzione per l’utilizzo di un DNS sicuro. Ora è possibile registrare un video per segnalare un problema durante l’invio di un feedback. In questa versione sono ... Leggi su windowsinsiders

