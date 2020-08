Mi 10T: come saranno i tre nuovi smartphone di casa Xiaomi (Di giovedì 27 agosto 2020) Xiaomi Mi Note 10: arriva la versione Pro con più memoria a 699 euro 30 dicembre 2019 Xiaomi guarda avanti. L'informazione va presa con le pinze, siamo ancora a livello di indiscrezioni, ma sembra che ... Leggi su today

Ultime Notizie dalla rete : 10T come

La serie Mi 10 di Xiaomi è l’attuale gamma di punta dell’azienda cinese; ad oggi comprende Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom e Mi 10 Ultra. Mi 10T Pro Without Watermark. L’elenco di OfferU ...Xiaomi guarda avanti. L'informazione va presa con le pinze, siamo ancora a livello di indiscrezioni, ma sembra che la serie Mi 10 andrà in pensione per fare spazio ai nuovi Mi 10T. Non uno, bensì 3 sm ...