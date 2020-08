METEO Italia: TEMPORALI e GRANDINE in arrivo. Ancora CALDO al Centro-Sud (Di giovedì 27 agosto 2020) METEO SINO AL 2 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un esteso anticiclone domina Ancora su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale e mantiene la propria roccaforte sul bacino Centro-occidentale del Mediterraneo. In questa fase l’Italia beneficia di tempo stabile con CALDO di nuovo in aumento, in quanto l’anticiclone è accompagnato da flussi d’aria moderatamente calda di provenienza subtropicale. La situazione inizia però a mutare, in quanto l’anticiclone si sta rapidamente indebolendo alle medie latitudini europee e anche sull’Arco Alpino dove inizia a farsi strada un primo impulso instabile da ovest. I forti contrasti con l’aria CALDO-umida nei bassi strati andranno a incentivare fenomeni intensi, ... Leggi su meteogiornale

