Meteo Italia sino a 15 giorni | RIBALTONI | prima Autunno | poi ancora Estate

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni L'attenzione, ormai possiamo dirlo, è rivolta al peggioramento Meteo – severo – che dovrebbe manifestarsi a cavallo tra fine agosto e i primi di settembre. Continueremo a utilizzare il condizionale perché le variazioni, visto e considerato che siamo ancora in Estate, potrebbero subentrare all'ultimo minuto. Tuttavia, è giusto rimarcarlo, i modelli matematici di previsione hanno intrapreso una rotta e la stanno mantenendo da giorni. Quando abbiamo concordanza modellistica così evidente difficilmente si avranno RIBALTONI. Potrebbero esserci delle modifiche nella traiettoria dell'enorme ondulazione ciclonica che sta per mettersi in moto, quindi potrebbero verificarsi ...

