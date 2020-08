Meteo Italia, l’estate è solo un ricordo: temporali e maltempo in arrivo. Quando e dove (Di giovedì 27 agosto 2020) A quanto pare è stato pronosticato l’happy ending dell’estate 2020, il maltempo è dietro l’angolo. Ecco le previsioni per il weekend e per i primi giorni di settembre. L’alta pressione che in questi giorni ha riportato un tempo più soleggiato e caldo, anche se denso e afoso, sta per abbandonare per un periodo buona parte dell’Italia. Da questo venerdì il clima mostrerà un peggioramento che andrà ad intensificarsi nel corso del fine settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it allerta che oggi vigono condizioni di bel tempo con caldo afoso su molte regioni, con qualche piccolo rischio di precipitazioni sul Triveneto. Da Venerdì prenderà vita un’intensa fase di maltempo dal sapore di autunno; rovesci temporaleschi con grandinate ... Leggi su caffeinamagazine

CorriereQ : Meteo Italia sino a 15 giorni, RIBALTONI: prima Autunno, poi ancora Estate - giannettimarco : RT @leggoit: #Meteo, estate al capolinea: in arrivo temporali e maltempo. LE PREVISIONI - masteruguei : RT @Pre_Temp: ???? È stata emessa una tendenza per la giornata di domani, nella quale potranno svilupparsi intensi sistemi convettivi associa… - Ettore572 : RT @leggoit: #Meteo, estate al capolinea: in arrivo temporali e maltempo. LE PREVISIONI - Tantzstanze83 : RT @Pre_Temp: ???? È stata emessa una tendenza per la giornata di domani, nella quale potranno svilupparsi intensi sistemi convettivi associa… -