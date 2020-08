METEO Italia: la vera ESTATE ci lascia arriva BURRASCA a suon di forti TEMPORALI (Di giovedì 27 agosto 2020) METEO SINO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Lo sconvolgimento METEO del weekend indirizzerà l’ESTATE sul viale del tramonto. Tutto avverrà all’improvviso, anche perché l’anticiclone si è ora ristabilito sull’Italia a riproporre una fase di METEO soleggiato tipicamente estivo. Le temperature sono in graduale risalita, su valori di nuovo al di sopra della norma. L’anticiclone si consoliderà ulteriormente sino a venerdì, con ulteriore aumento delle temperature per effetto di nuovi contributi d’aria calda subtropicale. Il promontorio anticiclonico in piena affermazione sull’Italia sarà un po’ un ibrido e avrà caratteristiche in parte azzorriane e in parte ... Leggi su meteogiornale

